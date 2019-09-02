Скучают по «золотому дождю». В Совфеде объяснили претензии Польши к ФРГ
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что Польше должно быть стыдно требовать с Германии новых репараций.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что Варшава после окончания Второй мировой войны получила недостаточно репараций со стороны Германии, и виновата в этом Москва. Речь идет о событиях 1954 года, когда Москва и Варшава договорились прекратить взимание компенсации из Германии. Блащак считает, что советские власти тогда надавали на руководство ПНР. Ранее президент Польши Анджей Дуда тоже заявил, что Берлин должен доплатить за оккупацию страны в годы войны.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал требования Варшавы абсурдными. По его словам, с таким подходом Москва сегодня могла бы потребовать у Франции компенсацию за вторжение Наполеона в Россию.
«Я думаю даже отвечать на это не надо, потому что абсурдность этих заявлений очевидна всем. Мне кажется, поляки уже не знают, на каком бы еще заработать. Золотой дождь, который на них обрушился после распада Варшавского договора и социалистической системы, и поляков просто вытащили как показательный вариант для других стран, закончился. Поляки лихорадочно изыскивают варианты получения денег. Честно говоря, про Германию им вообще должно быть стыдно говорить, все, что можно, от нее уже получили. Что касается нас – после окончания войны прошло 75 лет. Это все равно, что мы будем вспоминать об ущербе, который нанес нам Наполеон, и требовать с Франции возместить убытки. Упущенная выгода, которую они считают – это плод больного воображения», - заявил он.
Ранее историк и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН прокомментировал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского назначить Польшу виновницей развязывания Второй мировой войны. Публицист заявил, что после пакта Молотова-Риббентропа и вплоть до начала Великой Отечественной войны у Гитлера и Сталина были партнерские отношения.
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