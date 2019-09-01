В России обрадовались отсутствию приглашения в Польшу на торжества в память начала Второй мировой войны
Cтарший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН оценил решение Польши не приглашать Россию на на торжества в память начала Второй мировой войны.
Зaместитель министрa инострaнных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк считaет, что позиция России не соответствует «исторической прaвде». Дипломaт в интервью польской рaдиостaнции Radio Maryja объяснил, почему Россия не былa приглaшенa нa пaмятные мероприятия по случaю 80-летия нaчaлa Второй мировой войны 1 сентября в Польше.
«Мы хотим отметить эту дaту в духе исторической прaвды. Россия, что подтверждaется в последние дни, в этом не зaинтересовaнa», — зaявил Шинковский. Рaнее бывший польский лидер Лех Вaленсa зaявил, что влaсти стрaны должны были приглaсить российского лидерa Влaдимирa Путинa нa пaмятные мероприятия по случaю годовщины нaчaлa Второй мировой войны, напоминает RT.
Cтарший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН объяснил, почему России не надо участвовать в мемориальных мероприятиях в Польше в связи с годовщиной начала Второй мировой войны.
«Отсутствие приглашения России в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны не должно нас удивлять. Мы, в какой-то мере, даже должны радоваться тому, что нас не пригласили. Это не переписывание истории. Это разные взгляды на одни и те же исторические события. Иначе нашей делегации пришлось бы выслушивать ряд высказываний, более того, требований, чтобы Москва признала свою ответственность наравне с Германией за развязывание Второй мировой войны. В чем логика? В том, что война началась через неделю после подписания пакта Молотова –Риббентропа (последнее из соглашений о ненападении перед началом войны, подписанное 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и СССР – прим. НСН). На это наслаивается еще катынская история (массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, весной 1940 года в Катынском лесу Смоленской области, а также лагерях НКВД СССР – прим. НСН). Поляки еще с 90-х годов требуют признать катынское преступление геноцидом и реабилитировать всех жертв репрессий. Поляки сами избавили нас от необходимости это все выслушивать», - отметил эксперт.
Вадим Волобуев напомнил, что ранее Россия участвовала в мемориальных мероприятиях в Польше. Причинами отказа называет политическую обстановку в европейской стране.
«Сейчас у власти в Польше националистическая партия «Правая справедливость», которая во главу угла ставит исторические вопросы. Не только России, но и в отношении всех соседей. У Польши практически со всеми соседями отношения сейчас охлаждены. Именно эта партия выдвинула требования о выплате всех репараций от Германии. Так что отказ приглашать Россию в этом году – шаг, который вписывается в идеологический контекст правящей партии. С нами отношения скатились до нуля», - напомнил собеседник НСН.
Ранее Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН дал оценку действиям польской стороны по демонтажу памятников воинам Красной Армии на своей территории.
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