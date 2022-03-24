Байден: Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок с РФ
Власти Украины должны сами определить возможность территориальных уступок с РФ. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.
Между тем, американский лидер выразил сомнение, что Украина пойдет на территориальные уступки. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса на встрече с главой России Владимиром Путиным.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Российско-украинские переговоры начались 28 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Байден: Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок с РФ
- Байден выступил за исключение РФ из G20
- Турчак: Восстанавливать Мариуполь будет Россия
- Макрон: Мир стоит на пороге продовольственного кризиса
- Курс доллара составил 97 рублей к уровню закрытия предыдущих торгов
- Шольц пригрозил ввести новые санкции против России
- Премьер-министр Бельгии выступил против отказа ЕС от российских энергоресурсов
- Премьер Польши выступил за отправку на Украину гуманитарной миссии НАТО
- Кадыров: Над администрацией Мариуполя поднят наш флаг
- В России заблокирован сайт разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru