Байден: Украина должна сама решить вопрос территориальных уступок с РФ

Власти Украины должны сами определить возможность территориальных уступок с РФ. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

Между тем, американский лидер выразил сомнение, что Украина пойдет на территориальные уступки. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса на встрече с главой России Владимиром Путиным.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Российско-украинские переговоры начались 28 февраля.

