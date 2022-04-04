СМИ: Москва и Киев обсуждают границы Украины

По данным издания, российско-украинские переговоры разделили на четыре основных направления. Вопрос о границах — наиболее спорный: Россия настаивает на российском статусе Крыма, признании независимости Луганской и Донецкой народных республик в границах одноименных областей, Украина же требует вывода российских войск на линию до начала специальной военной операции.

Кроме того, стороны обсуждают внеблоковый статус Украины, и в рамках переговоров представители Москвы и Киева уже договорились о нейтральном статусе страны. Однако согласия по вопросу гарантий такого внеблокового статуса между сторонами до сих пор нет.

Еще одно направление переговоров — демилитаризация Украины. Киев настаивает на сохранении нынешней численности войск, Москва же требует сократить ее в несколько раз и отказаться от ряда дальнобойных систем. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, РФ предлагает ограничить численность украинской армии 50 000 человек. При этом Украина хочет соответствия численности армии населению по примеру Финляндии, где в 2020 году было 21 500 солдат на 5,5 млн жителей.

Кроме того, стороны обсуждают политическое устройство Украины. Россия заявляет о необходимости устранить праворадикальные политические группировки.

Как отмечают эксперты, направления переговоров охватывают все необходимые для мирного урегулирования вопросы, без решения которых не получится политического соглашения. Источники считают, что неудачный исход по одному из направлений переговоров может испортить результат обсуждений.

