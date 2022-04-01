«Гораздо больше понимания». Лавров оценил позицию Украины по Крыму и Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Киева должны продолжиться, дальнейшие контакты прорабатываются и будут объявлены, сообщает ТАСС.

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По его словам, российская сторона готовит свою реакцию на предложения Украины, но уже можно отметить «гораздо большее понимание ещё одной реальности».

«Имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе», - уточнил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Москва фиксирует определённое движение вперёд, в том, что касается безъядерного внеблокового статуса Украины.

Ранее Лавров заявил, что основной причиной кризиса на Украине является политика США и НАТО, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДонбассКрымУкраинаРоссияСергей Лавров
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