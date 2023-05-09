Без денег нет конфликта. Сокращение военной помощи США Киеву и его проигрыш приведут Украину к переговорам
Как только США с союзниками прекратят накачивать Украину деньгами и военной техникой, Киев проиграет в СВО и сядет за стол переговоров с Россией. Зеленский сбежит за границу.
Власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
В сообщении говорится, что Киеву будут переданы дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для противодействия беспилотникам, оборудование для интеграции систем ПВО с западными видами вооружений, а также обучение украинских военных.
Украина вряд ли сможет дать отпор России на поле боя, если Запад существенно сократит поставку оружия и боеприпасов. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщила газета «Коммерсантъ».
При этом Хейнс добавила, что российская армия тоже не обойдется без поставок боеприпасов извне, даже проводя «скромные наступательные операции».
Директор национальной разведки США отметила, что ВСУ сами определяют приоритеты, масштабы и сроки контрнаступления, а помощь Евросоюза, Вашингтона и прочих партнеров сыграет ключевую роль в подготовке планов наступательных операций украинской армии.
В администрации президента США опасаются последствий в случае неудавшегося контрнаступления Украины, пишет Politico. Отмечается, что в таком случае Вашингтон окажется в собственной ловушке: одни назовут помощь США Киеву недостаточной, другие сочтут ее бессмысленной на фоне успехов России.
Также издание отмечает, что в случае провала Киева в Европе активно начнут обсуждать вариант переговоров – такой вариант покажется европейским властям более подходящим. Несмотря на подобные тревожные статьи, в США и Европе не перестают повторять, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется.
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет возможности вытеснить российские силы с территории страны, политику придется выбирать между мирными переговорами с Москвой и продолжением боевых действий, грозящим еще большими потерями. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но ... у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — отметил эксперт в статье для 19FortyFive.
По мнению офицера, контрнаступление ВСУ не сможет принести Киеву значительных успехов: украинская армия не имеет достаточной мощи для противостояния силам РФ, пишет «Свободная пресса». Как отметил Дэвис, на Западе многие понимают, что Украина не победит в конфликте, и хотели бы согласия Киева на переговоры. В противном случае украинцы потеряют еще больше территорий.
После провала украинских Вооруженных сил президент Владимир Зеленский попытается покинуть страну, сообщил Youtube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн. Макговерн указал, что, на следующем этапе ситуации вокруг Украины речь будет идти о прекращении огня и мирных переговорах.
Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк назвала главное условие завершения боевых действий на Украине и начала диалога. Слова политика приводит издание Newsweek. Лейк полагает, что конфликт продолжится, если Вашингтон не перестанет оказывать Киеву финансовую помощь. Политик заявила, что окончание поддержки позволит усадить стороны за стол переговоров.
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