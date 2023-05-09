Без денег нет конфликта. Сокращение военной помощи США Киеву и его проигрыш приведут Украину к переговорам

В сообщении говорится, что Киеву будут переданы дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для противодействия беспилотникам, оборудование для интеграции систем ПВО с западными видами вооружений, а также обучение украинских военных.

Украина вряд ли сможет дать отпор России на поле боя, если Запад существенно сократит поставку оружия и боеприпасов. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщила газета «Коммерсантъ».

При этом Хейнс добавила, что российская армия тоже не обойдется без поставок боеприпасов извне, даже проводя «скромные наступательные операции».