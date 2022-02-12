Беседа Путина и Макрона продолжалась 1 час 40 минут

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает Елисейский дворец.

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Уточняется, что беседа лидеров государств длилась 1 час 40 минут.

В Кремле также подтвердили факт общения в верхах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова

Ранее он проанонсировал эту беседу.

Путин и Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Днем позже французский президент прибыл с визитом в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После переговоров с лидерами РФ и Украины Макрон провел беседу с президентом США Джо Байденом.

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ТЕГИ:Телефонный РазговорЭммануэль МакронВладимир Путин
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