В Минпросвещения обновили перечень учебников для школ

В Министерстве просвещения России утвердили обновленный федеральный перечень учебников, которые допущены к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в этот список в частности вошли издания по истории регионов, воссоединившихся с РФ, а также учебник «Обществознание: базовый уровень» для колледжей и техникумов. Кроме того, в списке числятся учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для учеников 5-х и 6-7-х классов. Уточняется, что они появятся в школах с 1 сентября.

К тому же в федеральный перечень включили учебники по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Сахалинской области и других российских регионов. Эти пособия предназначены для учащихся 5-7-х классов.

При этом для начального общего образования в списке содержатся учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке (хакасский, адыгейский, башкирский и так далее), математике, иностранным языкам, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики и другим дисциплинам.