В Минпросвещения обновили перечень учебников для школ
В Министерстве просвещения России утвердили обновленный федеральный перечень учебников, которые допущены к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в этот список в частности вошли издания по истории регионов, воссоединившихся с РФ, а также учебник «Обществознание: базовый уровень» для колледжей и техникумов. Кроме того, в списке числятся учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для учеников 5-х и 6-7-х классов. Уточняется, что они появятся в школах с 1 сентября.
К тому же в федеральный перечень включили учебники по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Ингушетии, Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Сахалинской области и других российских регионов. Эти пособия предназначены для учащихся 5-7-х классов.
При этом для начального общего образования в списке содержатся учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке (хакасский, адыгейский, башкирский и так далее), математике, иностранным языкам, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики и другим дисциплинам.
Для основного общего образования ведомство внесло в перечень также учебники по информатике, географии, физике, химии, биологии, а для среднего общего образования — по алгебре и геометрии, русскому языку и литературе и по прочим предметам.
Отмечается, что в списке также есть учебники для вариативной части образовательной программы, адаптированных общеобразовательных программ и программ СПО по общеобразовательным предметам. При этом для учебников, исключенных из федерального перечня, установили предельный срок использования для постепенного перехода на новые пособия.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью НСН рассказала об аварийности школьных зданий и о системной нехватке образовательных организаций и мест в них, раскритиковав недостаточную активность региональных властей и депутатов, представляющих проблемные территории.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предупредили о мошенниках, создающих поддельные сайты ЦБ
- European Aquatics: Россия может принять ЧЕ-2028 по водным видам спорта
- «Быстро подстраиваются»: Как «китайцы» справятся с поломками из-за низкокачественного топлива
- СМИ: Студия актера Александра Невского ушла в убыток на $19 млн
- В АТОР назвали десять самых удивительных природных локаций в России
- МО РФ: «Герани» поразили нефтедобывающие предприятия в Сумской области
- СМИ: Порядка 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании
- Потребление мяса в России обновило максимум и превысило 100 кг на человека в год
- МИД России заявил о прямой военной поддержке Украины со стороны Румынии
- В Иране показали первое за пять месяцев видео с верховным лидером страны