Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин планирует 12 февраля провести телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: Макрон после визита в Киев ещё не беседовал с Путиным

«Действительно, на завтра (на субботу — НСН) запланирован разговор с Макроном», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Путин и Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Днем позже французский президент прибыл с визитом в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После переговоров с лидерами РФ и Украины Макрон провел беседу с президентом США Джо Байденом.

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Фото: facebook.com/EmmanuelMacron
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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