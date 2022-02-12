Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин планирует 12 февраля провести телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, на завтра (на субботу — НСН) запланирован разговор с Макроном», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Путин и Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Днем позже французский президент прибыл с визитом в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После переговоров с лидерами РФ и Украины Макрон провел беседу с президентом США Джо Байденом.
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