В Иране показали первое за пять месяцев видео с верховным лидером страны
Впервые за 5 месяцев появилось видео с участием верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Кадры опубликовало иранское государственное информагентство Mehr в своем Telegram-канале 9 августа.
На кадрах запечатлен сам Хаменеи, который сидит и общается в кругу нескольких человек. Агентство воздержалось от комментариев относительно точной даты и места съемки, а также не назвало имен спутников иранского лидера.
Ранее в прессе появлялись сведения о том, что Моджтаба Хаменеи намеренно избегает публичных появлений. Отмечалось, что это связано со строгими мерами безопасности на фоне продолжающегося военного противостояния с США и Израилем.
11 июля, сразу после церемонии прощания со своим отцом - бывшим верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, Моджтаба поклялся отомстить за его гибель, а также за смерти других иранских граждан в войне с американскими и израильскими силами.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что израильский Моссад и ЦРУ США пытаются выследить Моджтабу Хаменеи.
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