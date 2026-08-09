В Иране показали первое за пять месяцев видео с верховным лидером страны

На кадрах запечатлен сам Хаменеи, который сидит и общается в кругу нескольких человек. Агентство воздержалось от комментариев относительно точной даты и места съемки, а также не назвало имен спутников иранского лидера.

Ранее в прессе появлялись сведения о том, что Моджтаба Хаменеи намеренно избегает публичных появлений. Отмечалось, что это связано со строгими мерами безопасности на фоне продолжающегося военного противостояния с США и Израилем.

11 июля, сразу после церемонии прощания со своим отцом - бывшим верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, Моджтаба поклялся отомстить за его гибель, а также за смерти других иранских граждан в войне с американскими и израильскими силами.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что израильский Моссад и ЦРУ США пытаются выследить Моджтабу Хаменеи.