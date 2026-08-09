МО: Силы ПВО сбили 970 дронов ВСУ и 10 авиационных бомб
Российские силы ПВО уничтожили 970 украинских беспилотников, десять управляемых авиационных бомб, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также добили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ и ударные дроны поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, отметили в МО, российская армия ударила по военному аэродрому, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 164 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Васютинское и Торецкое в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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