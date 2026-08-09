МО: Силы ПВО сбили 970 дронов ВСУ и 10 авиационных бомб

В ведомстве также добили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ и ударные дроны поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, отметили в МО, российская армия ударила по военному аэродрому, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 164 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Васютинское и Торецкое в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».