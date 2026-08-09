В АТОР назвали десять самых удивительных природных локаций в России

В топ вошла Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке - единственное гейзерное поле Евразии и одно из крупнейших в мире. Здесь находится более 40 гейзеров и сотни термальных источников, которые ежегодно посещают около 6 тысяч туристов.

Среди дальневосточных достопримечательностей АТОР выделила вулканический остров Монерон в Сахалинской области - первый в России природный парк и центр притяжения дайверов с подводной видимостью до 40 метров. Также в список попали Шантарские острова в Хабаровском крае, которые остаются одной из самых безлюдных заповедных зон из-за сложной логистики и сурового климата - ежегодно архипелаг принимает не более 500 человек.

В Республике Алтай туристы особо отмечают урочище «Алтайский Марс» с почвой красных, оранжевых и желтых оттенков из-за высокого содержания оксидов металлов. Эта популярная фотолокация на Чуйском тракте привлекает 80-120 тысяч путешественников ежегодно. В Томской области внимание туристов привлекают Таловские чаши - известковые образования с минеральной водой.

В сибирский блок списка вошли самое глубокое пресноводное озеро планеты Байкал и Плато Путорана в 140 км от Норильска. Этот горный массив славится крупнейшим в России скоплением водопадов, 25 тысячами озер и глубокими ущельями, добраться до которых можно только в рамках организованных туров.

В европейской части России АТОР отметила воронежское «Дивногорье» с пещерными храмами XVII века, высеченными монахами в скалах - эту «русскую Каппадокию» ежегодно посещают 60-100 тысяч человек. На Кольском полуострове в список попал этнопарк «Тоня Тетрина», окруженный хвойными лесами, где летом можно наблюдать за белухами.

Замыкает десятку «дикий» архипелаг Кузова в Карелии из 16 куполообразных островов в Белом море. Здесь отсутствует туристическая инфраструктура и связь, поэтому ежегодно эти места посещают всего 2-5 тысяч человек.

Ранее граждане США за $15 тысяч купили самый дорогой тур в Россию на лето 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».