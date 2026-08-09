Глава Минобороны Финляндии отказал Украине в ракетах для Patriot
Финляндия не намерена поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.
По его словам, финская сторона полностью выполнила свои обязательства, но как прифронтовая страна не может ставить под угрозу собственную постоянную боеготовность в сфере противовоздушной обороны. По мнению Хяккянена, ключевой задачей Европы сейчас является не изъятие последних имеющихся резервов, а резкое увеличение темпов производства вооружений американским военно-промышленным комплексом.
Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от европейских государств передать Киеву имеющиеся у них зенитные системы.
В конце июля президент США Дональд Трамп усомнился в возможности передачи Киеву технологий производства Patriot и соответствующих ракет. Он подчеркнул, что Вашингтон должен быть крайне осторожен при выдаче лицензий на производство американского оружия другим странам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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