Глава Минобороны Финляндии отказал Украине в ракетах для Patriot

Финляндия не намерена поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.

Зеленский потребовал ракеты Patriot у Германии и Польши

По его словам, финская сторона полностью выполнила свои обязательства, но как прифронтовая страна не может ставить под угрозу собственную постоянную боеготовность в сфере противовоздушной обороны. По мнению Хяккянена, ключевой задачей Европы сейчас является не изъятие последних имеющихся резервов, а резкое увеличение темпов производства вооружений американским военно-промышленным комплексом.

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от европейских государств передать Киеву имеющиеся у них зенитные системы.

В конце июля президент США Дональд Трамп усомнился в возможности передачи Киеву технологий производства Patriot и соответствующих ракет. Он подчеркнул, что Вашингтон должен быть крайне осторожен при выдаче лицензий на производство американского оружия другим странам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаФинляндия

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