МО РФ: «Герани» поразили нефтедобывающие предприятия в Сумской области

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов беспилотниками «Герань» по объектам нефтедобычи в Ахтырском районе Сумской области. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем «Максе».

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В Минобороны отметили, что систематическое применение этих высокоточных БПЛА позволяет нарушать транспортную логистику украинских войск.

Чуть позже МО РФ опубликовало еще одно видео с поражением «Геранями» целей в Сумской области.

«Очередные прилеты «Гераней» лишили врага пункта управления БПЛА и логистического центра», - сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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