СМИ: Порядка 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании

По данным Cadena SER, ЧП случилось в воскресенье утром во время запуска фейерверка. Как отметили на радиостанции, инцидент произошел из-за технической неисправности пиротехники во время праздничного запуска.

Также в СМИ уточняется, что всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Фейерверки на Castell de l'Olla в городе Альтеа запускают с плавучих платформ в море, а сам фестиваль насчитывает уже четыре десятка лет. Каждый год посмотреть на шоу в Испанию приезжают около 50 тысяч зрителей.

Ранее самолет авиакомпании Delta Air Lines получил повреждения при заходе на посадку в аэропорту Чикаго (США) из-за попадания фейерверка в честь Дня независимости США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».