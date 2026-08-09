СМИ: Порядка 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании
Около 27 человек пострадали на фестивале фейерверков Castell de l'Olla в испанской провинции Аликанте. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.
По данным Cadena SER, ЧП случилось в воскресенье утром во время запуска фейерверка. Как отметили на радиостанции, инцидент произошел из-за технической неисправности пиротехники во время праздничного запуска.
Также в СМИ уточняется, что всем пострадавшим потребовалась госпитализация.
Фейерверки на Castell de l'Olla в городе Альтеа запускают с плавучих платформ в море, а сам фестиваль насчитывает уже четыре десятка лет. Каждый год посмотреть на шоу в Испанию приезжают около 50 тысяч зрителей.
Ранее самолет авиакомпании Delta Air Lines получил повреждения при заходе на посадку в аэропорту Чикаго (США) из-за попадания фейерверка в честь Дня независимости США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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