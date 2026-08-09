Потребление мяса в России обновило максимум и превысило 100 кг на человека в год
В 2025 году потребление мяса и мясопродуктов в России обновило исторический максимум и превысило 100 килограмм в среднем на человека в год. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
По данным РИА Новости, за 2025 год россияне в среднем съедали 100,7 килограмма мяса и мясопродуктов. Это на 0,8 килограмма больше, чем в 2024 году (99,9 кг).
Наибольший прирост зафиксирован в сегменте птицы - там потребление выросло до 26,4 кг на человека в год (против 25,3 кг в 2024 году). При этом потребление говядины и телятины осталось практически на уровне 2024 года - 9,3 кг против 9,4 кг.
На уровне 2024 года остались показатели колбас (10,5 кг в год) и мясных полуфабрикатов с готовыми изделиями (10,3 кг в год). Немного снизилось потребление свинины - до 17,1 кг с 17,4 кг в 2024, а также сосисок и сарделек - до 5,2 кг на человека в среднем.
На 1 июля 2026 года говядина стала самым быстро дорожающим продуктом в России. По данным Росстата, за год стоимость выросла на 15,5% - до 744,9 рубля за килограмм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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