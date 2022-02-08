Макрон проводит переговоры с Зеленским после встречи с Путиным. Видео
В Киеве проходят переговоры президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммаунуэля Макрона. Видео прибытия главы Пятой республики к Мариинскому дворцу публикует офис украинского лидера. Зеленский встретил Макрона у входа, они пожали друг другу руки.
Президент Франции приехал на Украину из Москвы, где накануне провел переговоры с Владимиром Путиным. По итогам пятичасовой беседы за длинным столом Макрон подчеркнул, что достиг главной цели своего визита— взял с президента РФ обещание не провоцировать дальнейшее обострение украинского кризиса.
Издание The Financial Times утверждает, что Путин и Макрон заключили «сделку» по Украине. Согласно источникам, президент РФ, в частности, согласился вывести с территории Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений в феврале.
Однако представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг положения статьи. По его словам, Франции не принадлежит лидерство в НАТО, поэтому ни о каких сделках речи не идет.
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