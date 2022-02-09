Байден провел переговоры с Макроном

Президент США Джо Байден провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном после визита последнего в Москву. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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По словам Псаки, разговор состоялся в среду после того, как Макрон посетил Москву и Киев. Она отметила, что Вашингтон пока не может дать оценку переговорам, поскольку Россия пока не сделала действий в сторону деэскалации.

Французский лидер находился в феврале с официальным визитом в Москве, где провел переговоры с Путиным. За неделю перед встречей Путин и Макрон несколько раз разговаривали по телефону. После диалога в Кремле Макрон направился в Киев для встречи с Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МакронДжо Байден
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