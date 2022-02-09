Байден провел переговоры с Макроном

По словам Псаки, разговор состоялся в среду после того, как Макрон посетил Москву и Киев. Она отметила, что Вашингтон пока не может дать оценку переговорам, поскольку Россия пока не сделала действий в сторону деэскалации.

Французский лидер находился в феврале с официальным визитом в Москве, где провел переговоры с Путиным. За неделю перед встречей Путин и Макрон несколько раз разговаривали по телефону. После диалога в Кремле Макрон направился в Киев для встречи с Зеленским.