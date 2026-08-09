МИД России заявил о прямой военной поддержке Украины со стороны Румынии
Власти Румынии уже оказывают Украине прямую военно-логистическую поддержку. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
По его словам, молдавский порт Джурджулешты, оператора которого Румыния приобрела, давно превращён в важный транзитный узел для поставок на Украину разнообразных грузов, включая те, что предназначены для нужд ВСУ. Пилипсон напомнил, что покупку портового оператора в Бухаресте позиционировали как шаг к «экономическому воссоединению» и как основу для «восстановления Украины». Однако, по его оценке, реализация подобных амбициозных планов остаётся вопросом неопределённого будущего.
Ранее президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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