По его словам, молдавский порт Джурджулешты, оператора которого Румыния приобрела, давно превращён в важный транзитный узел для поставок на Украину разнообразных грузов, включая те, что предназначены для нужд ВСУ. Пилипсон напомнил, что покупку портового оператора в Бухаресте позиционировали как шаг к «экономическому воссоединению» и как основу для «восстановления Украины». Однако, по его оценке, реализация подобных амбициозных планов остаётся вопросом неопределённого будущего.

Ранее президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».