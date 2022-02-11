ПЦР-стол: Песков объяснил дистанцию на встрече Путина с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон решил не сдавать российский тест на коронавирус перед переговорами в Кремле с Владимиром Путиным, поэтому они и были на расстоянии за длинным столом. Такое разъяснение дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами, однако в этом случае приходится применять дополнительные протокольные меры. Как уточнил представитель Кремля, расстояние между Путиным и Макроном за столом составляло в районе шести метров.

В этом нет никакой политики, и это совершенно не мешает проведению беседы лидеров, подчеркнул Песков. От других комментариев он воздержался, в том числе не стал говорить, сдаёт ли сам Владимир путин ПЦР-тест в стране визита.

Огромный стол в Кремле, за которым 7 февраля провели переговоры президенты России и Франции стал мемом в соцсетях. В частности, пользователи сравнивали его с качелями, площадкой для игры в аэрохоккей и бадминтон, а также с катком. На одной из фотожаб, посередине стола в своём знаменитом шпагате сидит балерина Анастасия Волочкова.

