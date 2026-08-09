МО: ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое в ДНР

Отмечается, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ, а второго — «Центра». Накануне в ведомстве также объявили об освобождении Ивановки в Харьковской области.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 9 августа российские военные поразили портовую инфраструктуру и морские суда Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».