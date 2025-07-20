Басков, Лепс, Михалков: СБУ объявила в розыск ряд звезд РФ

РОЗЫСК И ОБВИНЕНИЯ

20 июля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России, эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.

Кроме этого Басков включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в РФ. В прошлом году он вместе с российским певцом Филиппом Киркоровым был лишен звания «Народный артист Украины».

РИА Новости писало, что Баскова обвинили на Украине в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Известно, что певца разыскивают в соседнем государстве с 3 марта 2022 года. Отмечается, что артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.