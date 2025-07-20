Басков, Лепс, Михалков: СБУ объявила в розыск ряд звезд РФ
Кроме того, в розыск объявлен телеведущий Борис Корчевников, обвинения также предъявлены рэперу Тимати.
СБУ периодически объявляет в розыск российских знаменитостей, предъявляя им обвинения якобы в «покушении на территориальную целостность» Украины. Некоторым российским звездам уже грозит реальный срок в соседнем государстве. При этом ранее президент Украины создал свой «черный список», в который также попал ряд знаменитостей из России.
РОЗЫСК И ОБВИНЕНИЯ
20 июля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России, эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.
Кроме этого Басков включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в РФ. В прошлом году он вместе с российским певцом Филиппом Киркоровым был лишен звания «Народный артист Украины».
РИА Новости писало, что Баскова обвинили на Украине в якобы «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Известно, что певца разыскивают в соседнем государстве с 3 марта 2022 года. Отмечается, что артисту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Днем ранее СМИ сообщили, что СБУ объявила в розыск генерального директора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. Отмечается, что журналиста, также как и Баскова, обвинили на Украине в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. При этом Корчевникову еще вменяют незаконное пересечение границы.
Известно, что телеведущий числится в розыске на Украине с 20 января, украинская сторона угрожает ему заключением под стражу. В марте 2025 года СБУ заочно предъявила обвинение Корчевникову, который поддерживает проведение спецоперации и посещает новые регионы России.
Кроме того, в розыск на Украине также были объявлены народный артист РФ, певец Григорий Лепс, блогер и продюсер Дмитрий «Гоблин» Пучков, народный артист РСФСР, актер и режиссер Никита Михалков. Последний, кстати, включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России.
К тому же СБУ заочно предъявила обвинение российскому рэперу Тимати (Тимуру Юнусову). На Украине ему вменили повторное нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» и выезда из нее для причинения вреда государственным интересам.
В целом СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Например, 3 июля в розыск на Украине также были объявлены гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий, пишет ТАСС.
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ЗЕЛЕНСКОГО
Но объявление известных россиян в розыск на Украине — не единственная попытка надавить на них в Киеве. Например, весной 2025 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о персональных 10-летних санкциях против 20 деятелей культуры и спорта из России.
Тогда в «черном списке» президента Украины оказались певцы Шаман (Ярослав Дронов), Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Гарик Сукачев.
Зеленский также ввел санкции против артистов балета Николая Цискаридзе и Сергея Полунина, режиссера Егора Кончаловского, дрессировщика кошек Юрия Куклачева, телеведущего Оскара Кучеры, рэпера Романа Чумакова, актрисы Ирины Апексимовой и актеров Евгения Миронова, Виталия Гогунского, Александра Панкратова-Черного и Никиты Джигурды.
До этого Зеленский объявил о рестрикциях в отношении российских военкоров Александра Сладкова, Станислава Смагина, Андрея Руденко. Под ограничения в том числе попала телеведущая Арина Шарапова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее худрук Театра кошек, Народный артист России Юрий Куклачев в интервью НСН заметил, что включение его в санкционный список Владимира Зеленского говорит о том, что враг боится, а Россия близка к победе.
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