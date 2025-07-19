Захарова рассказала, что рэпер Птаха записал трек на ее стихи

Дипломат призналась, что никогда не пишет стихи для кого-то.



«Я не пишу стихи или песни для кого-то. Они у меня появляются сами. Эти строки могут родиться просто потому, что это - мои переживания. Или же когда я с кем-то общаюсь. При общении с разными людьми ты чувствуешь их переживания, их эмоции, ловишь какой-то момент. И тогда рождаются строки. Например, текст «Верните память» пришел из-за событий, а только потом он стал уже песней. А вот «Я слишком тебя любила» - это история Любы Успенской. Это не было написано для Любови Успенской, чтобы она это пела. Это было написано о ней, о её дочери», - сказала Захарова.

Ранее Захарова признавалась, что услышала фразу «Сила моя со мной» от Успенской. Высказывание «запало» и стало стержнем, на который «были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности» и ответила на «вызовы судьбы». По словам Захаровой, по сути, эта песня о России.