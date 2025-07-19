Захарова рассказала, что рэпер Птаха записал трек на ее стихи

Мария Захарова заявила спецкору НСН, что рэпер Птаха скоро представит трек, написанный на ее стихи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со специальным корреспондентом НСН анонсировала новый трек рэпера Птаха (Давид Нуриев), который был написан на ее стихи. По ее словам, она даже не могла себе представить подобную коллаборацию.

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«Мы сейчас готовим коллаборацию с Птахой. Полгода он мне звонил, в итоге я ответила. Недели две назад уже было предварительное демо. Не знаю, когда он это выпустит. Это удивительная история, я даже не могла себе это представить. Мои тексты с точки зрения музыкальной подачи довольно традиционные, лирика такая. У Птахи - рэп, речитатив, очень индивидуальная манера. Но вот в итоге получилось поработать вместе», - рассказала Захарова на «VK Fest 2025».
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Дипломат призналась, что никогда не пишет стихи для кого-то.

«Я не пишу стихи или песни для кого-то. Они у меня появляются сами. Эти строки могут родиться просто потому, что это - мои переживания. Или же когда я с кем-то общаюсь. При общении с разными людьми ты чувствуешь их переживания, их эмоции, ловишь какой-то момент. И тогда рождаются строки. Например, текст «Верните память» пришел из-за событий, а только потом он стал уже песней. А вот «Я слишком тебя любила» - это история Любы Успенской. Это не было написано для Любови Успенской, чтобы она это пела. Это было написано о ней, о её дочери», - сказала Захарова.

Ранее Захарова признавалась, что услышала фразу «Сила моя со мной» от Успенской. Высказывание «запало» и стало стержнем, на который «были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности» и ответила на «вызовы судьбы». По словам Захаровой, по сути, эта песня о России.

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Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к творчеству заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Шаман), Захарова указала на народную любовь к певцу.

«Мне кажется, что отношение к Шаману сформировано в нашей стране его аудиторией, его поклонниками», - отметила дипломат.

Ранее Шаман рассказал спецкору НСН, что на песенном конкурсе «Интервидение» будет выступать исключительно в качестве исполнителя. Telegram-канал «Радиоточка НСН» напоминает, что международный конкурс состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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