СБУ объявила в розыск российского блогера Апачева
30 июня 202504:33
Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины, сообщает РИА Новости.
Он был указан СБУ как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
Ранее на Апачеву, который нарушил запрет на въезд в Суджу и Суджанский райно (Курская область), выписали штраф. Блогер на суд не явился, его интересы представлял адвокат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru