СБУ объявила в розыск российского блогера Апачева

Российский блогер и певец Аким Апачев (Аким Гасанов) объявлен в розыск службой безопасности Украины, сообщает РИА Новости.

Хинштейн заявил, что Апачев не избежит ответственности за граффити в Судже

Он был указан СБУ как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Ранее на Апачеву, который нарушил запрет на въезд в Суджу и Суджанский райно (Курская область), выписали штраф. Блогер на суд не явился, его интересы представлял адвокат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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