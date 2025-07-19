«Приятный бонус»: Катя Адушкина о первом миллиарде просмотров на YouTube
В эфире НСН звезда призналась, что случайно заметила, как просмотры ее роликов превысили миллиард.
Популярный российский блогер Катя Адушкина в беседе со спецкором НСН в ходе «VK Fest 2025» поделилась, что ее ролики длительное время были выложены на YouTube перед тем, как набрать миллиард просмотров.
«Недавно я заметила, что на моем канале в YouTube набрался первый миллиард просмотров. Это произошло случайно. Я просто зашла кое-что переписать в био и увидела общее количество просмотров, и там был миллиард и несколько миллионов. То есть это означает, что данная цифра набралась достаточно давно, просто за этим никто не следил. Это был удивительный и просто приятный бонус. Уточню, миллиард набирался десятилетиями. Ролики я делаю всю свою осознанную жизнь, потому что мне это действительно нравится, а монетизация и просмотры — дополнительный и приятный бонус. Я хочу сказать огромное спасибо моим зрителям за то, что они со мной», - рассказала она.
При этом, по словам блогера, основной чертой молодого инфлюенсера должна быть готовность к труду.
«Главное для молодого инфлюенсера — готовность работать. Потому что блогерство — это очень круто, но, на мой взгляд, это полноценная профессия, работа, в которую нужно вкладываться. Когда ты каждое утро просыпаешься, пишешь сценарии, думаешь, что снять, нанимаешь команду, платишь зарплаты. Это большое дело, а не просто поснимать рилсы, Тик-токи. Со стороны кажется, что легко, но человек, в первую очередь, должен быть готов работать», - заключила собеседница НСН.
Ранее блогер и певец Акмаль (Акмаль Ходжаниязов) в беседе со специальным корреспондентом НСН на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» выразил уверенность в том, что у блогеров в России есть будущее.
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