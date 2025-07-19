«Приятный бонус»: Катя Адушкина о первом миллиарде просмотров на YouTube

«Недавно я заметила, что на моем канале в YouTube набрался первый миллиард просмотров. Это произошло случайно. Я просто зашла кое-что переписать в био и увидела общее количество просмотров, и там был миллиард и несколько миллионов. То есть это означает, что данная цифра набралась достаточно давно, просто за этим никто не следил. Это был удивительный и просто приятный бонус. Уточню, миллиард набирался десятилетиями. Ролики я делаю всю свою осознанную жизнь, потому что мне это действительно нравится, а монетизация и просмотры — дополнительный и приятный бонус. Я хочу сказать огромное спасибо моим зрителям за то, что они со мной», - рассказала она.

При этом, по словам блогера, основной чертой молодого инфлюенсера должна быть готовность к труду.