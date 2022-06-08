Турецкий гамбит: Почему Эрдоган «уступил» Сирию России

Турция послушала Россию и прекратила попытки операции на севере Сирии, чтобы выиграть «политические очки» в переговорном процессе Москвы и Киева. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

Ранее турецкая газет Hurriyet сообщила, что в ходе переговоров с Россией Турция приостановила подготовку к операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийской Ракки, и что Россия не одобрила такие действия, направив подкрепление в регион. Чупрыгин подчеркнул, что сейчас прямое столкновение в этой местности не нужно ни Анкаре, ни Москве.