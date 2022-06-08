Турецкий гамбит: Почему Эрдоган «уступил» Сирию России
Политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН рассказал, что если бы Турция не остановила попытки операции в Сирии, то в этом регионе могло бы произойти «никому не нужное» столкновение Москвы и Анкары.
Турция послушала Россию и прекратила попытки операции на севере Сирии, чтобы выиграть «политические очки» в переговорном процессе Москвы и Киева. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
Ранее турецкая газет Hurriyet сообщила, что в ходе переговоров с Россией Турция приостановила подготовку к операции в районе Айн-Исса на северной окраине сирийской Ракки, и что Россия не одобрила такие действия, направив подкрепление в регион. Чупрыгин подчеркнул, что сейчас прямое столкновение в этой местности не нужно ни Анкаре, ни Москве.
«Судя по всему, Россия с Турцией не договорились. Анкаре нужна была договоренность о том, что Россия не будет вмешиваться и позволит Турции свободно проводить операцию. Но информация о том, что РФ расположила в этом районе определенный контингент в преддверии операции, появилась еще несколько дней назад. Понятно, что таким образом возникла вероятность прямого столкновения, которая сейчас не нужна ни России, ни Турции. Но турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган - нормальный политик, то есть на внутреннем поле, очевидно, он скажет, что "мы были готовы к решительным действиям, но наш большой друг Россия попросила нас подождать, и мы решили погодить с этой операцией". Особенно это важно в свете того, что глава МИД РФ поехал сейчас туда на переговоры, и у Турции есть большой шанс заработать серьезные политические очки на фоне кризиса на Украине. Для этого Анкаре надо сохранить плотные рабочие отношения с Москвой», - объяснил он.
При этом, по мнению политолога, Турция специально прекратила попытки начать операцию в Сирии, чтобы выиграть в украинском вопросе.
«Конечно, президент России Владимир Путин не может определить турецкую операцию, ее будут определять турки. Но здесь возникает баланс интересов. Что сейчас важнее для Турции: провести операцию на севере Сирии, где курдская полоса находится в замороженном состоянии уже не первый год, и там не случилось ничего такого, что бы потребовало такого срочного вмешательства Турции; либо избежать неприятностей с Россией для того, чтобы зарабатывать политические очки в переговорном процессе по украинскому кризису? Очевидно, для Турции второе важнее. Операция на севере Сирии была пожертвована Турцией для того, чтобы договориться по украинской теме», - заключил Чупрыгин.
8 июня в Анкаре проходят переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Отмечается, что в ходе встречи главы МИД обсудят перспективы развития двусторонних отношений, ряд актуальных вопросов, а также перспективы возобновления переговоров РФ и Украины.
Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия и Турция «обречены» на сотрудничество, но их нельзя назвать союзниками, так как в международных отношениях всегда кто-нибудь может «подложить свинью».
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