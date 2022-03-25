Доверяй, но проверяй: В России призвали с осторожностью относиться к «добрососедской» Турции
Политолог Тофик Аббасов считает, что Турция отказалась от антироссийских санкций, так как во многих вопросах зависит от РФ.
Россия и Турция «обречены» на сотрудничество, но их нельзя назвать союзниками, так как в международных отношениях всегда кто-нибудь может «подложить свинью». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может присоединиться к санкциям против России, так как не позволит своим гражданам замерзнуть без российского газа. Также Москва и Анкара сейчас ведут переговоры об увеличении расчетов в национальных валютах в туристической сфере. По словам Аббасова, решение Эрдогана по поводу санкций «вполне предсказуемо».
«Турция и Россия являются друг для друга важными партнерами, которые обязаны брать во внимание то, что выгодно им. Потому что мировые политика и экономика – это нестабильная ртутная масса, которая постоянно меняется. Выстроенные отношения устраивают обе стороны. Эти страны как минимум делают погоду в евразийском пространстве и в зоне Черного моря. Я думаю, что прагматизм должен быть краеугольным камнем в позициях Москвы и Анкары. Они понимают, что обречены все время быть на короткой ноге, потому что в противном случае могут быть большие потери для обеих сторон. К тому же мы знаем, как западные страны, особенно США, старались вбить клинья в отношения Москвы и Анкары. Политическая элита двух стран – достаточно здравомыслящая и укрепляет добрососедские отношения. Да, есть спорные вопросы, но это не значит, что они должны стать антагонистами. В будущем отношения России и Турции будут более плодотворными. Эти страны нужны друг другу, и главное, что они это понимают», - отметил он.
При этом, по его мнению, эти страны нельзя считать союзниками.
«Я бы не стал называть Турцию союзником России. Во-первых, Турция является страной НАТО. Но в отдельных случаях она находит общий язык с РФ. Например, в сирийском конфликте. Это показало, что не будучи союзниками, тоже можно договариваться. Но, безусловно, международные отношения – это задача со многими неизвестными. Поэтому однозначно утверждать, что та или иная сторона не может подложить свинью – нельзя. Все может быть. При этом, почему многие политики ставят на прагматизм? Потому что надо просчитывать будущее. В этом смысле, я думаю, Эрдоган не будет пересекать красные линии, потому что ему есть, что терять на российском направлении. Не думаю, что он настолько недальновидный, что может пойти на чреватые шаги. Это не в его духе», - отметил политолог.
Он также добавил, что сейчас в мире постепенно меняются сферы влияния.
«Президент США Джо Байден ставит вопрос об исключении России из G20. Там есть страны, которые дорожат своими отношениями с Россией. Это и Аргентина, и Турция, и Саудовская Аравия, и другие страны. Мир не должен управляться Большой семеркой. Эрдоган тоже говорил о том, что судьбу мира не должны решать пять стран, и есть новые мировые державы, у которых есть свои взгляды на глобальную политику и региональные процессы. Тот самый однополюсный мир, вокруг которого шла вся эта возня, которую в основном подогревали США со своими партнерами, фактически испустил дух», - заключил Аббасов.
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турция не закроет проливы Босфор и Дарданеллы для России и не будет помогать Украине, так как экономически зависит от Москвы.
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