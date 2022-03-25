Доверяй, но проверяй: В России призвали с осторожностью относиться к «добрососедской» Турции

При этом, по его мнению, эти страны нельзя считать союзниками.

«Я бы не стал называть Турцию союзником России. Во-первых, Турция является страной НАТО. Но в отдельных случаях она находит общий язык с РФ. Например, в сирийском конфликте. Это показало, что не будучи союзниками, тоже можно договариваться. Но, безусловно, международные отношения – это задача со многими неизвестными. Поэтому однозначно утверждать, что та или иная сторона не может подложить свинью – нельзя. Все может быть. При этом, почему многие политики ставят на прагматизм? Потому что надо просчитывать будущее. В этом смысле, я думаю, Эрдоган не будет пересекать красные линии, потому что ему есть, что терять на российском направлении. Не думаю, что он настолько недальновидный, что может пойти на чреватые шаги. Это не в его духе», - отметил политолог.

Он также добавил, что сейчас в мире постепенно меняются сферы влияния.