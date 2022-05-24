Спецоперация Эрдогана: Турция улучила момент для наступления в Сирии
Эрдоган далеко не единственный президент, который на фоне ослабления России будет начинать военные операции, заявил в эфире НСН политолог Андрей Чупрыгин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, потому что Россия не сможет ей помешать из-за своего ослабления на фоне украинского кризиса, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности». Андрей Чупрыгин отметил, что сейчас для этого самое лучшее время из-за мирового кризиса.
«Эрдоган анонсировал новую операцию именно сейчас из-за кризиса в Европе и на Украине. Совершенно понятно, что Россия политически ослаблена кризисом, а Эрдоган этим пользуется. Президент Турции нам виден невооруженным взглядом, потому что Россия и Турция всегда шли бок о бок во многих вопросах. Эрдоган будет не единственным, кто сейчас будет стараться воспользоваться этой ситуацией. России это необходимо понимать», - сказал Чупрыгин.
По его словам, новая операция Турции будет идти вразрез с интересами России.
«Интересы Турции и России не параллельны. Согласовывать их между двумя государствами достаточно сложно, потому что желание и амбиции Турции сталкиваются с амбициями России на территории Сирии. Но Эрдогана сейчас мало интересует отношение третьих стран к его действиям», - указал Чупрыгин.
При этом политолог отметил, что операция на территории Сирии и Иракского Курдистана является для Турции частью одной и той же задумки.
«Турции не удалось создать 30-километровую «полосу безопасности». Они были близки к этому. Есть большое подозрение, что Турция особо и не стремилась к завершению этой программы. Для Эрдогана было важно фактическое присутствие на этой территории. А эти полосы особого значения для него не имели. Эрдоган уже ведет спецоперацию на территории Иракского Курдистана. Поэтому операция на территории Сирии – это часть одной и той же задумки», - сказал Чупрыгин.
Также политолог выразил уверенность, что военные операции Турции никак не помешают туристическому сезону. Он напомнил, что отдыху россиян в Турции не мешала и пандемия коронавируса.
«В отношении туристического сезона позиция Турции такая: мухи отдельно, котлеты отдельно. Туристический сезон не прекращался в Турции никогда, даже во время пандемии. В апогее военных операций, которые Турция проводила на территории Сирии, турсезон также продолжался. Это ни в коей мере не будет связано. Русских нельзя испугать спецоперацией», - резюмировал Чупрыгин.
Ранее Минобороны Турции объявило о начале военной операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.
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