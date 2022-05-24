Спецоперация Эрдогана: Турция улучила момент для наступления в Сирии

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую военную операцию на севере Сирии, где турки стремятся создать 30-километровую «полосу безопасности». Андрей Чупрыгин отметил, что сейчас для этого самое лучшее время из-за мирового кризиса.

«Эрдоган анонсировал новую операцию именно сейчас из-за кризиса в Европе и на Украине. Совершенно понятно, что Россия политически ослаблена кризисом, а Эрдоган этим пользуется. Президент Турции нам виден невооруженным взглядом, потому что Россия и Турция всегда шли бок о бок во многих вопросах. Эрдоган будет не единственным, кто сейчас будет стараться воспользоваться этой ситуацией. России это необходимо понимать», - сказал Чупрыгин.

По его словам, новая операция Турции будет идти вразрез с интересами России.