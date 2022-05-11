НАТО не помеха: Турецкий политолог объяснил, почему Анкара не бросит Москву

Даже обязательства перед НАТО и спецоперация на Украине не заставят Анкару отказаться от торговли с Россией, так как экономика стран выстраивалась годами, заявил Тогрул Исмаил.


Даже обязательства перед НАТО не мешают сохранять Анкаре отношения с Москвой, но спецоперация на Украине все же влияет на экономику Турции. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Ранее СМИ заявили, что Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой из-за торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции. По словам Тогрула, много долгосрочных экономических факторов держат Турцию с Россией: и энергетика, и торговля, и бизнес.

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«Турции нелегко и экономически невыгодно отказываться от торговли с Россией, потому что мы близкие соседние государства, и у нас долгие годы налаживались экономические отношения. До этого обязательства перед НАТО не мешали Турции сотрудничать с Россией. Проблема есть, но ее не создавала Анкара. Турция старается уйти от сложившегося кризиса с минимальным экономическим ущербом. У европейцев свои отношения, но у нас своя экономическая модель и свои национальные интересы. Из-за того, что Россия и Украина - наши соседние государства, у нас сложились экономические модели. Мы много чего получаем от этих стран, поэтому спецоперация, в первую очередь, ударяет по нашей экономике», - объяснил он.

При этом профессор подчеркнул, что Турции сложно будет найти альтернативу России.

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«С одной стороны, Турция исходит из международных норм, чтобы конфликт на Украине закончился быстрее, пытается найти диалог, вести посредническую политику. Но с другой стороны, Турции не так легко отказаться от своих экономических моделей. Надо искать альтернативу. Новые форматы потребуют определенного времени. Например, мы получаем от России газ и нефть. Как от этого можно отказаться? Кроме того у нас по давнишнему контракту идет строительство атомной электростанции. Легче всего прекратить спецоперацию», - заключил Тогрул Исмаил.

Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия и Турция «обречены» на сотрудничество, но их нельзя назвать союзниками, так как в международных отношениях всегда кто-нибудь может «подложить свинью».

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ФОТО: rusnext.ru
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