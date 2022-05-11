НАТО не помеха: Турецкий политолог объяснил, почему Анкара не бросит Москву
Даже обязательства перед НАТО и спецоперация на Украине не заставят Анкару отказаться от торговли с Россией, так как экономика стран выстраивалась годами, заявил Тогрул Исмаил.
Даже обязательства перед НАТО не мешают сохранять Анкаре отношения с Москвой, но спецоперация на Украине все же влияет на экономику Турции. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Ранее СМИ заявили, что Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой из-за торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции. По словам Тогрула, много долгосрочных экономических факторов держат Турцию с Россией: и энергетика, и торговля, и бизнес.
«Турции нелегко и экономически невыгодно отказываться от торговли с Россией, потому что мы близкие соседние государства, и у нас долгие годы налаживались экономические отношения. До этого обязательства перед НАТО не мешали Турции сотрудничать с Россией. Проблема есть, но ее не создавала Анкара. Турция старается уйти от сложившегося кризиса с минимальным экономическим ущербом. У европейцев свои отношения, но у нас своя экономическая модель и свои национальные интересы. Из-за того, что Россия и Украина - наши соседние государства, у нас сложились экономические модели. Мы много чего получаем от этих стран, поэтому спецоперация, в первую очередь, ударяет по нашей экономике», - объяснил он.
При этом профессор подчеркнул, что Турции сложно будет найти альтернативу России.
«С одной стороны, Турция исходит из международных норм, чтобы конфликт на Украине закончился быстрее, пытается найти диалог, вести посредническую политику. Но с другой стороны, Турции не так легко отказаться от своих экономических моделей. Надо искать альтернативу. Новые форматы потребуют определенного времени. Например, мы получаем от России газ и нефть. Как от этого можно отказаться? Кроме того у нас по давнишнему контракту идет строительство атомной электростанции. Легче всего прекратить спецоперацию», - заключил Тогрул Исмаил.
Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия и Турция «обречены» на сотрудничество, но их нельзя назвать союзниками, так как в международных отношениях всегда кто-нибудь может «подложить свинью».
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