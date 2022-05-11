НАТО не помеха: Турецкий политолог объяснил, почему Анкара не бросит Москву

Отопительный сезон в Москве продлится до середины мая

Участок МСД от Павелецкого направления железной дороги до МКАДа готов почти наполовину

Сервисом вывоза ненужных вещей воспользовались более 15 тысяч раз за полгода

За первый квартал 2022 года в столице собрали около 340 тысяч тонн вторсырья

В столичных парках открываются павильоны «Здоровая Москва»

Потепление до плюс 17 и без осадков ожидается в Москве