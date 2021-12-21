Откусить кусочек? В России напомнили о невыполненном обещании Турции по Сирии

Позиция Турции по Сирии заключается в том, чтобы использовать северный анклав на территории соседней страны в качестве буфера безопасности, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Замглавы МИД Сирии Айман Сусан в ходе переговоров в Нур-Султане заявил, что урегулирование ситуации в Сирии тормозит то, что Анкара до сих пор не выполнила свои обещания перед Москвой. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Кремль часто контактирует с Анкарой по вопросу ситуации на севере Сирии. Он отметил, что Турция пока выполнила не все обещанные пункты, но стремится к их решению.

«Видите, какая разная позиция. МИД Сирии заявляет без комментариев, что Эрдоган мешает урегулированию, потому что не выполняет обязательства, а Москва осторожно говорит на эту тему. То, что Турция не выполняет условия соглашения с Москвой – это давно известно, это не тайна мадридского двора, а факт. У Турции и у Москвы разные взгляды на способы и методику регулирования ситуации на севере Сирии. Москва стоит на позициях полного восстановления суверенитета Сирии на уровень доконфликтный, а Турция занимает другую позицию. Хотя формально Эрдоган заявляет периодически, что поддерживает суверенитет Сирии, но при этом позиция Турции заключается в том, чтобы использовать северный анклав в качестве буфера безопасности», - сказал Чупрыгин.

По его словам, у Турции могут быть далеко идущие планы на Сирию.

«С моей точки зрения, там более далеко идущие планы. С ностальгией вспоминается тот момент, когда французы передали Турции Александретту, а может быть можно еще что-то откусить, вот в таком плане. Поэтому договоренности и не спешат соблюдаться. С одной стороны, вроде бы МИД Сирии прав, действительно Турция не выполняет достигнутые соглашения, а с другой стороны – это позиция турецкого руководства известна всем и это реальная политика, с которой нужно, в определенной степени, учиться работать. Есть еще одна позиция, что прежде чем говорить о турецких действиях, хорошо бы посмотреть на себя, я имею ввиду руководство в Дамаске. А все ли они сделали, чтобы эту ситуацию разрешить? Нет, не все», - отметил политолог.

Чупрыгин также подчеркнул, что позиции Москвы и Турции по Сирии слишком различны.

«Ситуация там почти патовая. Это просто дипломатическая такая история, которая будет длиться, пока каждая из сторон не решит, что она, наконец, осуществила свой интерес. Произойдет ли это вообще, я на самом деле не уверен. Москва, все-таки, действительно стоит на принципиальной позиции восстановления суверенитета. Турция, в обязанности которой входило разоружение группировок террористических на территории идлибского анклава, этого не делала. Самое ключевое – это разоружение группировок. Корень проблемы заключается в том, что в анклаве до сих пор находится очень приличное количество вооруженных боевиков, которые уходить никуда не собираются и Турция до сих пор ничего не сделала для того, чтобы их нейтрализовать», - резюмировал политолог.

Ранее Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что в случае военной акции Турции на севере Сирии Москва окажет поддержку силам сирийского лидера Башара Асада.

