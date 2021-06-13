Байден решил заранее установить границы диалога с Путиным

«Я буду очень прямо говорить с Путиным о тех условиях, при которых наши отношения с Россией могут улучшиться», - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Байден также объяснил свой отказ от совместной пресс-конференции к российским коллегой по итогам саммита в Женеве.

«Это не конкурс, кто лучше выступит», - отметил президент США по итогам встречи G7.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита. Лидеры стран пообщаются с журналистами отдельно.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня, заявила пресс-служба Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

