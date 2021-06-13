Байден решил заранее установить границы диалога с Путиным
Президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции саммита G7 раскрыл ожидания от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и обозначил приоритетные темы.
Американский лидер поддержал мнение Путина о том, что отношения США и России находятся на низкой точке, пишут «Известия».
«Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин – прим. НСН) прав, что они (отношения – прим. НСН) находятся на низкой точке», - отметил Байден.
Накануне Путин заявил, что отношения между нашей страной и Соединенными Штатами Америки «деградировали до низшей точки» за последние годы. Эту мысль российский лидер высказал в интервью американскому телеканалу NBC News.
Главной целью переговоров с Путиным Байден считает решение вопроса «поведения РФ, которое не соответствует международному праву».
«Вы понимаете, что я буду очень прямо говорить ему о том, какие моменты вызывают у нас беспокойство. Мы стремимся к решению тех вопросов, где, по нашему мнению, Россия не соблюдает международные нормы. Мы можем работать вместе. Мы можем сделать это по вопросу о стратегических доктринах. Могут быть и другие сферы для сотрудничества», - цитирует Байдена НТВ.
При этом Байден также отказался гарантировать изменение позиции России, назвав президента Путина «автократом».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и сделаю, то это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», - цитирует Байдена «Интерфакс».
Американский президент пообещал вести прямой разговор с российским лидером.
«Я буду очень прямо говорить с Путиным о тех условиях, при которых наши отношения с Россией могут улучшиться», - цитирует главу Белого дома РИА Новости.
Байден также объяснил свой отказ от совместной пресс-конференции к российским коллегой по итогам саммита в Женеве.
«Это не конкурс, кто лучше выступит», - отметил президент США по итогам встречи G7.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита. Лидеры стран пообщаются с журналистами отдельно.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня, заявила пресс-служба Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
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