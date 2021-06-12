Песков подтвердил отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена

Он подчеркнул, что отдельная пресс-конференция — «это практика американской стороны». Как отметил официальный представитель Кремля, это «абсолютно не говорит», что ожидания от встречи двух лидеров не оправдаются.

По словам Пескова, Путин даст пресс-конференцию журналистам кремлевского пула, а также другим СМИ.

Напомним, лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден решил пообщаться с журналистами отдельно от российского президента Владимира Путина после их встречи в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

