Путин рассказал об отношении к заявлениям Байдена в его адрес
Президент России Владимир Путин заявил, что не переживает из-за высказываний президента США Джо Байдена в свой адрес. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что в одном из интервью Байден назвал его «убийцей».
Путин подчеркнул, что всегда действовал «в интересах российского народа и российского государства».
«И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — заявил Путин.
Кроме того, российский лидер заметил, что Байден отличается от своего предшественника Дональда Трампа. По мнению Путина, действующий президент США занимался политикой «фактически всю взрослую жизнь», и президент РФ надеется, что его коллега не будет совершать «импульсивных шагов».
Владимир Путин дал интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу в Москве в преддверии саммита с Байденом. Телеканал показал фрагменты беседы в ночь на субботу, ее полная версия будет транслироваться в понедельник, 14 июня.
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