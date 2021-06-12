Путин рассказал об отношении к заявлениям Байдена в его адрес

Путин подчеркнул, что всегда действовал «в интересах российского народа и российского государства».

«И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер заметил, что Байден отличается от своего предшественника Дональда Трампа. По мнению Путина, действующий президент США занимался политикой «фактически всю взрослую жизнь», и президент РФ надеется, что его коллега не будет совершать «импульсивных шагов».

Владимир Путин дал интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу в Москве в преддверии саммита с Байденом. Телеканал показал фрагменты беседы в ночь на субботу, ее полная версия будет транслироваться в понедельник, 14 июня.

