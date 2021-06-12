Путин рассказал об отношении к заявлениям Байдена в его адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что не переживает из-за высказываний президента США Джо Байдена в свой адрес. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что в одном из интервью Байден назвал его «убийцей».

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Путин подчеркнул, что всегда действовал «в интересах российского народа и российского государства».

«И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — заявил Путин.

Кроме того, российский лидер заметил, что Байден отличается от своего предшественника Дональда Трампа. По мнению Путина, действующий президент США занимался политикой «фактически всю взрослую жизнь», и президент РФ надеется, что его коллега не будет совершать «импульсивных шагов».

Владимир Путин дал интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу в Москве в преддверии саммита с Байденом. Телеканал показал фрагменты беседы в ночь на субботу, ее полная версия будет транслироваться в понедельник, 14 июня.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ИнтервьюДжо БайденВладимир Путин
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