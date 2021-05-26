Не дружба, но уже диалог. Путин и Байден встретятся в Женеве
Опрошенные НСН эксперты оценили предстоящую встречу президентов РФ и США, которая состоится 16 июня в Швейцарии.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня, заявила пресс-служба Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
Джо Байден 13 апреля позвонил Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны. Звонок состоялся после того, как глава американского Белого дома утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Путина «убийцей». Путин тогда ответил на это детской поговоркой: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Это была их вторая беседа по телефону за время Байдена в должности главы США, первый диалог президентов прошел еще 26 января.
Между тем, в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора говорилось, что «президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией, согласующихся с интересами США». Одновременно он дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.
Политологи сразу же положительно оценили и телефонный разговор, и возможность личной встречи мировых лидеров. В Кремле не отрицали возможность двустороннего саммита, а также начало подготовки к «гипотетической», по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встречи.
Политологи расценили телефонный разговор как попытку Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями Байдена в адрес Путина. Однако, по словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, вряд ли его стоит воспринимать в качестве сигнала к потеплению отношений. Директор Центра политической информации Алексей Мухин тогда заявил, что «формат личной очной встречи представляется с трудом».
Комментируя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предстоящую встречу Путина и Байдена в Швейцарии, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что не обязательно по ее итогам состоится подписание каких-либо соглашений — хорошо уже, если будет налажен «нормальный диалог».
«В данном случае речь идет о том, чтобы установить нормальный диалог. Он предполагает возможность достаточно откровенного, уважительного и профессионального обмена мнениями. Не всегда же должны высшие лица узнавать все от кого-то со стороны. Лучше услышать это от коллеги в прямом разговоре, который не предназначен, как правило, для публики. В том числе, в российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда подобного рода беседы спасали мир в прямом смысле этого слова», — отметил сенатор.
На официальном сайте Кремля говорится, что главы государств обсудят в Женеве состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Среди них — вопросы стратегической стабильности, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование региональных конфликтов.
Прямого диалога Путина и Байдена ждут, в частности на Украине. Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал возможную встречу двух лидеров. Он выразил надежду, что она будет способствовать улаживанию конфликта в Донбассе.
«Это очень хороший шаг к тому, чтобы начать прямой диалог…Встреча расставит акценты, что могли бы сделать США и Россия. Если они договорятся по принципиальным вопросам, и если не будет попыток обострить ситуацию с целью занять какую-то высокую позицию в мире, стать сверхдержавой по желанию, то я абсолютно убежден, что жизнь успокоится, и мы начнем строить мир, а не готовиться к войне», — заявил Кравчук.
В преддверии саммита президентов РФ и США уже состоялись встречи главы дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана.
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