Не дружба, но уже диалог. Путин и Байден встретятся в Женеве

Политологи сразу же положительно оценили и телефонный разговор, и возможность личной встречи мировых лидеров. В Кремле не отрицали возможность двустороннего саммита, а также начало подготовки к «гипотетической», по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встречи.

Политологи расценили телефонный разговор как попытку Вашингтона «отыграть назад» историю с оскорблениями Байдена в адрес Путина. Однако, по словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, вряд ли его стоит воспринимать в качестве сигнала к потеплению отношений. Директор Центра политической информации Алексей Мухин тогда заявил, что «формат личной очной встречи представляется с трудом».

Комментируя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предстоящую встречу Путина и Байдена в Швейцарии, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что не обязательно по ее итогам состоится подписание каких-либо соглашений — хорошо уже, если будет налажен «нормальный диалог».

«В данном случае речь идет о том, чтобы установить нормальный диалог. Он предполагает возможность достаточно откровенного, уважительного и профессионального обмена мнениями. Не всегда же должны высшие лица узнавать все от кого-то со стороны. Лучше услышать это от коллеги в прямом разговоре, который не предназначен, как правило, для публики. В том числе, в российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда подобного рода беседы спасали мир в прямом смысле этого слова», — отметил сенатор.

На официальном сайте Кремля говорится, что главы государств обсудят в Женеве состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Среди них — вопросы стратегической стабильности, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование региональных конфликтов.



Прямого диалога Путина и Байдена ждут, в частности на Украине. Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал возможную встречу двух лидеров. Он выразил надежду, что она будет способствовать улаживанию конфликта в Донбассе.

«Это очень хороший шаг к тому, чтобы начать прямой диалог…Встреча расставит акценты, что могли бы сделать США и Россия. Если они договорятся по принципиальным вопросам, и если не будет попыток обострить ситуацию с целью занять какую-то высокую позицию в мире, стать сверхдержавой по желанию, то я абсолютно убежден, что жизнь успокоится, и мы начнем строить мир, а не готовиться к войне», — заявил Кравчук.

В преддверии саммита президентов РФ и США уже состоялись встречи главы дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана.

