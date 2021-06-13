Эксперты поспорили о результатах встречи Путина и Байдена в Женеве

Российский президент Владимир Путин ожидает от встречи с лидером США Джо Байденом в Женеве восстановления личных контактов, а также выстраивания диалога по направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом глава государства рассказал в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

К таким темам российский президент отнес стратегическую стабильность, проблемы региональных конфликтов, экологию и природоохранные мероприятия, в том числе в глобальном масштабе, а также взаимодействие в сфере экономики.

Также Владимир Путин назвал вопрос кибербезопасности одним из самых важных в глобальном масштабе.