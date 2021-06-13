Эксперты поспорили о результатах встречи Путина и Байдена в Женеве
Парламентарий Андрей Климов и телеведущий Владимир Познер разошлись в прогнозах итогов переговоров президентов сверхдержав – России и США.
Российский президент Владимир Путин ожидает от встречи с лидером США Джо Байденом в Женеве восстановления личных контактов, а также выстраивания диалога по направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом глава государства рассказал в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».
К таким темам российский президент отнес стратегическую стабильность, проблемы региональных конфликтов, экологию и природоохранные мероприятия, в том числе в глобальном масштабе, а также взаимодействие в сфере экономики.
Также Владимир Путин назвал вопрос кибербезопасности одним из самых важных в глобальном масштабе.
«Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – цитирует президента РФ РИА Новости.
По его мнению, Россия пойдет на выдачу киберпреступников при условии, что США на равных условиях будут выдавать киберпреступников РФ, отмечает Газета.ru.
Владимир Путин напомнил, что администрация США во главе с президентом Байденом в качестве своего первого шага продлила договор СНВ-3.
«Я думаю, что это очень важный шаг и, в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма. Потому что это сделано не с кондачка, это сделано на основе профессионального анализа ситуации в мире и в наших взаимоотношениях, в наших потенциалах», - передает слова президента ТАСС.
Комментируя в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предстоящую встречу Путина и Байдена в Швейцарии, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что не обязательно по ее итогам состоится подписание каких-либо соглашений — хорошо уже, если будет налажен «нормальный диалог».
«В данном случае речь идет о том, чтобы установить нормальный диалог. Он предполагает возможность достаточно откровенного, уважительного и профессионального обмена мнениями. Не всегда же должны высшие лица узнавать все от кого-то со стороны. Лучше услышать это от коллеги в прямом разговоре, который не предназначен, как правило, для публики. В том числе, в российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда подобного рода беседы спасали мир в прямом смысле этого слова», — отметил сенатор.
Однако, по мнению президента России Владимира Путина, отношения между нашей страной и Соединенными Штатами Америки «деградировали до низшей точки» за последние годы. Эту мысль российский лидер высказал в интервью американскому телеканалу NBC News.
«У нас двусторонние отношения, которые в последние годы деградировали до низшей точки», - отметил Путин.
Президент США Джо Байден не сможет стать «новым Никсоном», как советуют ему журналисты перед встречей с Путиным, уверен Владимир Познер. Так, экс-помощник Рейгана предложил Байдену в переносном смысле «поехать в Россию» - начать договариваться и пойти на какой-нибудь торг. И первый шаг должен сделать именно американец, сказал «Радиоточке НСН» Владимир Познер.
«Я знаю по опыту, что в верхах не встречаются без какого-то соглашения о том, что о чем-то договорятся. Иначе получается полный провал, и на это не идут. В том, что сложились такие отношения, я считаю, виноваты в большей степени Соединенные Штаты. Я не хочу сказать, что мы вовсе не виноваты. Это не так. Есть и наша вина во всем этом. Но все-таки в гораздо большей степени к этому стремились Соединенные Штаты. Поэтому было бы правильно, если бы президент США сделал какой-то серьезный шаг в сторону преодоления того положения, которое мы имеем сейчас», - уверен телеведущий.
Ранее американист Юрий Рогулев рассказал "Радиоточке НСН", о чем будут говорить Владимир Зеленский и Джо Байден после встречи последнего с Владимиром Путиным.
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