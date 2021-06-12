Путин заявил о деградации отношений России и США

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН обратила внимание на то, что политический кризис в отношениях России, ЕС и США достиг времен «холодной войны».

«До сих пор Европейский Союз в российской дипломатии считается непрочным политическим объединением. Российская дипломатия играет на то, чтобы не дать европейским странам объединиться, не видит, насколько прочным становится ЕС. К сожалению, российско-европейские отношения будут ухудшаться. Сейчас мы получили самый большой в постсоветской истории кризис в отношениях с Европой и США. Пока нет ядерной риторики, как было в 50-е годы ХХ века, но отношения между Россией, Евросоюзом и США настолько плохие, что можно говорить – их просто нет», - полагает эксперт.

