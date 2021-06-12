Путин заявил о деградации отношений России и США
По мнению президента России Владимира Путина, отношения между нашей страной и Соединенными Штатами Америки «деградировали до низшей точки» за последние годы. Эту мысль российский лидер высказал в интервью американскому телеканалу NBC News.
«У нас двусторонние отношения, которые в последние годы деградировали до низшей точки», - отметил Путин.
По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, не Москва является причиной того, что российско-американские отношения оказались в критическом состоянии.
«Американцы последовательно ухудшали отношения между Россией и США. Перечень дел, которые привели к застою в отношениях между Россией и США, достаточно велик. Проблема видится в том, что от состояния этих отношений зависит геополитическая обстановка в мире, стратегическая безопасность, зависит состояние международных отношений в целом. С нашей стороны предпринималось много действий, направленных на то, чтобы затормозить действия США по ухудшению обстановки. Я отношу себя к оптимистам и надеюсь, что встреча Путина и Байдена будет поворотной в том плане, что прервётся тенденция к ухудшению», — цитирует ученого RT.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН обратила внимание на то, что политический кризис в отношениях России, ЕС и США достиг времен «холодной войны».
«До сих пор Европейский Союз в российской дипломатии считается непрочным политическим объединением. Российская дипломатия играет на то, чтобы не дать европейским странам объединиться, не видит, насколько прочным становится ЕС. К сожалению, российско-европейские отношения будут ухудшаться. Сейчас мы получили самый большой в постсоветской истории кризис в отношениях с Европой и США. Пока нет ядерной риторики, как было в 50-е годы ХХ века, но отношения между Россией, Евросоюзом и США настолько плохие, что можно говорить – их просто нет», - полагает эксперт.
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