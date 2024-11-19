ATACMS раздора: Байден подставляет Трампа, Европа увиливает от конфликта с РФ

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что американская администрация разрешила Киеву бить своими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России. Он сообщил, что это обсуждалось на встрече глав МИД стран Евросоюза.

«Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США», – сказал он.

Напомним, 17 ноября в статье The New York Times было сказано, что действующий президент США Джо Байден дал разрешение на использование американского оружия для ударов по РФ. Это быстро разошлось по другим западным изданиям. Белый дом от комментариев уклоняется. Издание Le Figaro также сообщило, что схожие разрешения ВСУ дали Франция и Великобритания.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если США действительно разрешили Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами, это новый виток напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия в отношениях с Соединенными Штатами не намерена «танцевать танго в одиночку». Он подчеркнул, что Москва открыта для нормализации отношений с Вашингтоном.

