ATACMS раздора: Байден подставляет Трампа, Европа увиливает от конфликта с РФ
США разрешили бить вглубь РФ ракетами до 300 км, европейские страны спешат откреститься от ударов по территории России, а Песков заявил о невозможности «танцевать танго в одиночку».
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что американская администрация разрешила Киеву бить своими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России. Он сообщил, что это обсуждалось на встрече глав МИД стран Евросоюза.
«Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США», – сказал он.
Напомним, 17 ноября в статье The New York Times было сказано, что действующий президент США Джо Байден дал разрешение на использование американского оружия для ударов по РФ. Это быстро разошлось по другим западным изданиям. Белый дом от комментариев уклоняется. Издание Le Figaro также сообщило, что схожие разрешения ВСУ дали Франция и Великобритания.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если США действительно разрешили Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами, это новый виток напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия в отношениях с Соединенными Штатами не намерена «танцевать танго в одиночку». Он подчеркнул, что Москва открыта для нормализации отношений с Вашингтоном.
ЗАТЯГИВАЮТ ЕВРОПУ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН уличил США во втягивании европейских стран в полномасштабную эскалацию.
«Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять, но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями», – приводит слова Небензи РЕН ТВ.
Лидеры ряда стран Европы поспешили откреститься от громкого инфоповода. Так, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна продолжит придерживаться своей позиции по использованию оружия Украиной. Он отметил, что позиция Италии очень проста – страна поддерживает Украину, но приоритетом для Рима является мир, поэтому он выступает за мирную конференцию между Россией и Украиной.
«Мы продолжим следовать нашей линии, которой мы придерживались всегда, то есть использование нашего вооружения внутри территории Украины, это не меняет нашего курса, мы продолжаем идти в этом направлении», – отметил Таяни.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ситуацию без энтузиазма, заявив, что в случае применения ракет ATACMS на территории РФ страны НАТО окажутся в состоянии войны с Россией. Кнайсль считает, что военный энтузиазм, который охватил значительную часть европейского сообщества, представляет собой серьезную проблему для тех, кто остался от некогда единой Европы.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на полях G20 в Рио-де-Жанейро, заявил, что не готов поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus и выдавать разрешение использовать иное оружие германского производства для ударов по целям вглубь РФ. Канцлер пояснил, что в данном вопросе он руководствуется принципами «благоразумия», и это касается также и того оружия, которое Германия поставила Украине ранее.
«Я уже очень четко объяснял, почему не считаю поставку крылатых ракет Taurus - варианта, развернутого в Германии - правильным решением. <…> Это то, за что я не могу и не хочу брать ответственность», - заявил Шольц.
Кроме того, Шольц заявил о необходимости в будущем вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отмечает «Свободная пресса».
Немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что европейские политики боятся прихода в к власти в США Дональда Трампа, и экстренно хотят что-то успеть, поскольку не готовы смириться с военным поражением Украины.
«Поведение президента США Джо Байдена связано с давлением Англии и Франции. Кроме того, они пытаются подставить Трампа и помешать его мирным планам по России и Украине. Они боятся Трампа – того, что он придет к власти и заставит их остановить поддержку Украины. У многих европейцев настрой, что Россия не может, не должна выиграть. Если Россия выигрывает, доходит даже не до Киева, а до Днепра - это означает, что расшатана вся архитектура европейской безопасности, но НАТО не может проиграть. Они не думают о будущем, но вцепились в эту идею: сами мы воевать мы не будем, но предоставим Украине все возможности до конца января, пока не пришел Трамп. Он поменяет политику, будет ориентироваться на борьбу с Китаем и у него могут выстроиться хорошие отношения с Россией. До этого Украина должна успеть что-то сделать», - сказал собеседник НСН.
КУДА ДОЛЕТЯТ
С учетом того, что у ATACMS есть различные модификации, под их зону поражения могут попасть несколько областей, которые ранее ВСУ могли атаковать только с помощью дронов. Максимальная дальность запуска этих ракет составляет 300 км. Это означает, что, согласно картам, самые дальнобойные модификации способны достичь таких городов, как Курск, Воронеж, Луганск, Донецк и других, не говоря уже о территории Крыма. Однако в большинстве этих городов уже неоднократно сбивали американские ракеты, включая те, что оснащены кассетными боевыми частями.
Если же Соединенными Штатами было дано «добро» на применение Storm Shadow с дальностью до 560 км, то тогда ситуация выглядит уже по-другому: в зоне поражения оказываются Москва, Рязань, Волгодонск (с АЭС), Волгоград, Элиста, Сочи с Новороссийском и другие города.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил НСН, что российские ПВО нашли практическое противоядие против Storm Shadow и ATACMS, поэтому в НАТО будут придумывать «отвлекающие маневры».
«Российские ПВО чисто практически нашли противоядие против Storm Shadow и ATACMS. Но дело в том, что их не будут запускать по одной, их будут запускать в комплексной группе с кучей ракет-обманок, с более мелкими ракетами, с кучей отвлекающих целей. Тактика НАТО говорит о том, что они напрямую никогда не действуют, всегда используют отвлекающие маневры. Они ожидают, что ПВО якобы отвлекутся на ложные цели, а настоящие ракеты проскочат. Сбивать мы можем легко, но как они будут запускаться – вопрос», - отметил он.
В свою очередь военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российские войска могут нанести мощный ракетный удар по критически важным объектам украинской энергетики.
«Речь о возможном применении ядерного оружия, пока в качестве демонстрации», – сказал Коротченко в беседе с «Федерал Пресс».
На фоне неутихающих обсуждений позволения бить американскими ракетами вглубь РФ, бесконечных угроз и рассуждений о возможности ядерной войны, Байден, не дав никаких разъяснений неугомонным журналистам, решил спрятаться под пальмой на полях G20. Байдена не оказалось на общем фото участников саммита.
«Эй, а Джо Байден? Погодите! Где он? — Ребят, никто там не собирается ждать Байдена. — О Боже! Вроде вон он, глубоко слева, прямо под пальмой. Под пальмой он сейчас», — такой диалог журналистов за кадром записали камеры.
Белый дом объяснил отсутствие президента США на фото логистическими проблемами. «Умеет, конечно, Сергей Викторович (Лавров) наводить шорох своим присутствием», — написала в ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НБКИ: Выдача кредитных карт в России упала почти на 22%
- СМИ: Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний
- Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты»
- Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Королевства Тонга
- «До 170 тысяч рублей»: Преподавателей филиала «Бауманки» поймали на поборах
- «Пушкин вечен, а вы - нет»: На Украине оставили надпись у снесенного памятника поэту
- Аэропорт «Домодедово» готов к запуску проекта по сбору биометрии в декабре
- «До 85 тысяч рублей»: Во сколько обойдутся билеты на «Щелкунчика» в Москве
- У экс-адвоката Пашаева нашли долги по налогам на 707 тысяч рублей
- Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 12 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru