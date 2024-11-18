В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России

Белый дом не подтвердил данные о том, что Украине разрешили использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России, заявил замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

Figaro удалила сведения о разрешении Франции и Британии наносить удары по России

Он отметил, что США не один раз заявляли, что будут принимать «политические решения», исходя из ситуации на поле боя. Это касается и размещения сил иностранного государства на территории РФ.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Киев получил одобрение от США на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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