«Нашли противоядие»: Генерал Липовой оценил тактику НАТО по запуску ATACMS

«Российские ПВО чисто практически нашли противоядие против Storm Shadow и ATACMS. Но дело в том, что их не будут запускать по одной, их будут запускать в комплексной группе с кучей ракет-обманок, с более мелкими ракетами, с кучей отвлекающих целей. Тактика НАТО говорит о том, что они напрямую никогда не действуют, всегда используют отвлекающие маневры. Они ожидают, что ПВО якобы отвлекутся на ложные цели, а настоящие ракеты проскочат. Сбивать мы можем легко, но как они будут запускаться – вопрос», - отметил он.

При этом Липовой подчеркнул, что на Украине этих ракет уже не осталось, а США не смогут поставить большое количество.

«Точное количество, сколько там уже этих ракет и сколько могут поставить, никто не скажет. Но сообщалось, что и в США их осталось очень мало. А США в состоянии войны с Китаем фактически, на Ближний Восток нужно поставлять ракеты. Не думаю, что на Украине эти ракеты остались, Киев не думает о завтрашнем дне, думают, что выпросят еще при необходимости», - добавил он.

Решение Байдена он связал с кулуарной борьбой в США, отметив, что о «последствиях» никто не думает.

«Это кулуарная борьба в США – республиканцев и демократов. Байден сознательно дает это решение на применение дальнобойных ракет, чтобы началась, условно говоря, перестрелка, которая может привести к Третьей мировой войне. Обострение в конфликте может привести к ядерной войне. Об этом никто не думает, а европейцам ничего не остается. В Европе знают, что Трамп снимет все поставки для Украины и возложит это все на Европу. А Европа сама не вытянет эту помощь», - заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин говорил ранее, что разрешение на дальнобойные удары по России будет означать прямое участие в конфликте стран НАТО, поскольку только там могут вводить полетные задания в такие ракетные системы, передает «Радиоточка НСН».

