Полковник Баранец: Разрешение бить ATACMS по России вовлекло США в конфликт

По его словам, данная инициатива преследует цель «как можно больше нагадить Трампу перед вступлением в его должность, испортить карты Трампу, который, в общем-то, обещает, что он умиротворит российско-украинский конфликт», - заявил он.

Эксперт считает, что американцы попытаются оправдать решение тем, что ракеты будут использовать не только против войск России, но и якобы против солдат из КНДР, хотя их присутствие на территории Курской области не доказано.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

