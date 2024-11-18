Полковник Баранец: Разрешение бить ATACMS по России вовлекло США в конфликт

Решение президента США о нанесении ударов ракетами ATACMS американского производства стало объявлением о прямом вмешательстве Вашингтона в конфликт вокруг Украины, сообщил «360» военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Сын Трампа назвал имбецилами разрешивших удары ATACMS вглубь РФ

По его словам, данная инициатива преследует цель «как можно больше нагадить Трампу перед вступлением в его должность, испортить карты Трампу, который, в общем-то, обещает, что он умиротворит российско-украинский конфликт», - заявил он.

Эксперт считает, что американцы попытаются оправдать решение тем, что ракеты будут использовать не только против войск России, но и якобы против солдат из КНДР, хотя их присутствие на территории Курской области не доказано.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:РакетыСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры