Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца»

Российская актриса Александра Бортич попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России. Эта информация указана на самом сайте.

Басков, Лепс, Михалков: СБУ объявила в розыск ряд звезд РФ

Отмечается, что это произошло еще в марте 2017 года. По данным источника, актриса попала в список из-за ее съемок в фильме «Викинг». Известно, что в базу сайта также вошли актеры Данил Козловский и Светлана Ходченкова. Они тоже исполнили роли в этой ленте.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американский режиссер Вуди Аллен попал в список «Миротворца» за «участие в российском мероприятии».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КультураМиротворецРоссияУкраинаАктриса

