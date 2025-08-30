Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца»

Отмечается, что это произошло еще в марте 2017 года. По данным источника, актриса попала в список из-за ее съемок в фильме «Викинг». Известно, что в базу сайта также вошли актеры Данил Козловский и Светлана Ходченкова. Они тоже исполнили роли в этой ленте.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американский режиссер Вуди Аллен попал в список «Миротворца» за «участие в российском мероприятии».