Аскер: В Адыгее в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены свыше 60 жилых объектов
В Адыгее в поселке Яблоновском в результате ночной атаки БПЛА ВСУ было повреждено остекление в 47 квартирах и в 15 частных домах, а также задеты обломками дронов два офиса и производственный цех. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер.
По его словам, один человек пострадал, погибших нет. Отмечается, что раненому мужчине уже оказали медпомощь.
Аскер добавил, что на местах происшествия работали спасатели, представители администрации и силовых ведомств. Кроме того, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения, добавил чиновник.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар, возникший в результате ночной атаки ВСУ 30 августа.
