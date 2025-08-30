Аскер: В Адыгее в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены свыше 60 жилых объектов

В Адыгее в поселке Яблоновском в результате ночной атаки БПЛА ВСУ было повреждено остекление в 47 квартирах и в 15 частных домах, а также задеты обломками дронов два офиса и производственный цех. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер.

По его словам, один человек пострадал, погибших нет. Отмечается, что раненому мужчине уже оказали медпомощь.

ВСУ атаковали промпредприятия в ряде регионов РФ

Аскер добавил, что на местах происшествия работали спасатели, представители администрации и силовых ведомств. Кроме того, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения, добавил чиновник.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар, возникший в результате ночной атаки ВСУ 30 августа.

ФОТО: Телеграм-канал губернатора Андрея Воробьева
