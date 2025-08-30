При пожаре на рынке Волгограда пострадали 14 человек
30 августа 202518:05
Четырнадцать человек обратились за медицинской помощью после пожара на рынке в Волгограде, сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что открытое горение ликвидировано.
Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в ведомстве.
Ранее на Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар, возникший в результате ночной атаки ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
