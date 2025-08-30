При пожаре на рынке Волгограда пострадали 14 человек

Четырнадцать человек обратились за медицинской помощью после пожара на рынке в Волгограде, сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС спасли шесть человек при ликвидации крупного пожара в Волгограде

В ведомстве отметили, что открытое горение ликвидировано.

Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в ведомстве.

Ранее на Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар, возникший в результате ночной атаки ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:МЧС РФПожарВолгоградская ОбластьВолгоградПострадавшие

Горячие новости

Все новости

партнеры