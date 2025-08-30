При пожаре на рынке Волгограда пострадали 14 человек

Освобождением поселка Камышеваха в ДНР российские войска выровняли линию фронта на границе с Днепропетровской областью Во Львове объявили о начале спецоперации «Сирена» после ликвидации экс-спикера Верховной Рады Украины Парубия На севере Франции автомобиль въехал в толпу Суббота, 30 августа, стала самым теплым днем августа в Москве