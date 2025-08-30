СМИ: В автомобильном тоннеле в Москве взорвался огнетушитель

В тоннеле на Ленинградском шоссе в Москве взорвался огнетушитель, который находится в стене, в пожарном шкафу со средствами тушения, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что ящик вывернуло, а корпус огнетушителя выбросило на более чем 50 метров.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины взрыва выясняются.

