СМИ: В автомобильном тоннеле в Москве взорвался огнетушитель
30 августа 202517:40
В тоннеле на Ленинградском шоссе в Москве взорвался огнетушитель, который находится в стене, в пожарном шкафу со средствами тушения, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что взрыв был такой силы, что ящик вывернуло, а корпус огнетушителя выбросило на более чем 50 метров.
На месте происшествия работают экстренные службы. Причины взрыва выясняются.
Ранее в Перми скорая помощь столкнулась с автомобилем MAN, пострадали два фельдшера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В автомобильном тоннеле в Москве взорвался огнетушитель
- Путин продлил главе СК Александру Бастрыкину срок госслужбы
- Аскер: В Адыгее в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены свыше 60 жилых объектов
- Мирошник: Убийство Парубия может быть связано с командой Зеленского
- Бутман исключил «рейдерский захват» «Музыки» Зильберквитом
- ВС РФ нанесла удары по 76 объектам ВПК Украины
- Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании
- Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР
- Причал обрушился в Алуште в Крыму
- В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru