СМИ: В автомобильном тоннеле в Москве взорвался огнетушитель

Отмечается, что взрыв был такой силы, что ящик вывернуло, а корпус огнетушителя выбросило на более чем 50 метров.



На месте происшествия работают экстренные службы. Причины взрыва выясняются.

Ранее в Перми скорая помощь столкнулась с автомобилем MAN, пострадали два фельдшера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

