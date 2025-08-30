Причал обрушился в Алуште в Крыму

В связи с происшествием была начата проверка. В Следственном комитете России уточнили, что причал был аварийным и не использовался по назначению.



Пользователи соцсетей опубликовали видео с частично обрушенным причалом. На видео видно, что спасатели выводят находившихся на причале людей. В МЧС сообщили, что никто не пострадал, были эвакуированы четыре рыбака.

Ранее в Турции около десяти жилых домов частично обрушились из-за землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

