Причал обрушился в Алуште в Крыму

В центре Алуштинской набережной в Крыму обрушился причал, сообщили в республиканской прокуратуре.

В связи с происшествием была начата проверка. В Следственном комитете России уточнили, что причал был аварийным и не использовался по назначению.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с частично обрушенным причалом. На видео видно, что спасатели выводят находившихся на причале людей. В МЧС сообщили, что никто не пострадал, были эвакуированы четыре рыбака.

Ранее в Турции около десяти жилых домов частично обрушились из-за землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
