Путин продлил главе СК Александру Бастрыкину срок госслужбы

Напомним, Бастрыкину, который возглавляет СК РФ с 2011 года, 27 августа 2025 года исполнится 72 года. При этом предельный возраст на посту председателя ведомства составляет 70 лет.

Ранее политолог Константин Калачев заявил НСН, что возможный переход генпрокурора РФ Игоря Краснова на должность главы Верховного суда (ВС) не является следствием «конфликта» между его ведомством и СК.

СМИ утверждали, что «наиболее очевидной» кандидатурой на пост главы ВС является Бастрыкин.