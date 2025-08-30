Путин продлил главе СК Александру Бастрыкину срок госслужбы

Президент России Владимир Путин на год продлил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы – до 27 августа 2026 года, следует из распоряжения президента.

«Они в одной лодке»: Конкуренцию Краснова и Бастрыкина отказались считать конфликтом

Напомним, Бастрыкину, который возглавляет СК РФ с 2011 года, 27 августа 2025 года исполнится 72 года. При этом предельный возраст на посту председателя ведомства составляет 70 лет.

Ранее политолог Константин Калачев заявил НСН, что возможный переход генпрокурора РФ Игоря Краснова на должность главы Верховного суда (ВС) не является следствием «конфликта» между его ведомством и СК.

СМИ утверждали, что «наиболее очевидной» кандидатурой на пост главы ВС является Бастрыкин.

