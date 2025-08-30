Путин продлил главе СК Александру Бастрыкину срок госслужбы
Президент России Владимир Путин на год продлил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину срок федеральной государственной службы – до 27 августа 2026 года, следует из распоряжения президента.
Напомним, Бастрыкину, который возглавляет СК РФ с 2011 года, 27 августа 2025 года исполнится 72 года. При этом предельный возраст на посту председателя ведомства составляет 70 лет.
Ранее политолог Константин Калачев заявил НСН, что возможный переход генпрокурора РФ Игоря Краснова на должность главы Верховного суда (ВС) не является следствием «конфликта» между его ведомством и СК.
СМИ утверждали, что «наиболее очевидной» кандидатурой на пост главы ВС является Бастрыкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин продлил главе СК Александру Бастрыкину срок госслужбы
- Аскер: В Адыгее в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены свыше 60 жилых объектов
- Мирошник: Убийство Парубия может быть связано с командой Зеленского
- Бутман исключил «рейдерский захват» «Музыки» Зильберквитом
- ВС РФ нанесла удары по 76 объектам ВПК Украины
- Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании
- Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР
- Причал обрушился в Алуште в Крыму
- В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
- Газманов рад, что его песни включили в школьную программу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru