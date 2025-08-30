ВС РФ нанесла удары по 76 объектам ВПК Украины

Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о нанесении удара по объектам на «КБ им. Янгеля», «Южмаша», «Мотор Сич», а также сборочным цехам Павлоградского химического завода минувшей ночью.

Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР

По его словам, за весенне-летний период удары нанесены по 76 важным объектам. Российские военные отдают приоритет предприятиям по производству ракетных комплексов и беспилотников.

Кроме того, ВС РФ завершают уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища. Также российская армия улучшает позиции на волчанском и липцовском направлениях в Харьковской области.

Ранее Герасимов заявил, что российские военные продолжают наступление практически по всей линии фронта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

