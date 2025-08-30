ВС РФ нанесла удары по 76 объектам ВПК Украины
Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о нанесении удара по объектам на «КБ им. Янгеля», «Южмаша», «Мотор Сич», а также сборочным цехам Павлоградского химического завода минувшей ночью.
По его словам, за весенне-летний период удары нанесены по 76 важным объектам. Российские военные отдают приоритет предприятиям по производству ракетных комплексов и беспилотников.
Кроме того, ВС РФ завершают уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища. Также российская армия улучшает позиции на волчанском и липцовском направлениях в Харьковской области.
Ранее Герасимов заявил, что российские военные продолжают наступление практически по всей линии фронта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
