Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР

По его словам, ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, осталось отбить у ВСУ менее 60 квадратных километров. Кроме того, российская армия контролирует 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Также начальник генштаба отчитался о том, что российские войска продвигаются в Днепропетровской области, взяты под контроль семи населенных пунктов.

Ранее Герасимов заявил, что операция по проходу военных России по трубе к Судже стала неожиданной для Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

