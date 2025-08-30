Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР

Российские военные освободили 79% территории ДНР, заявил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Сырский заявил, что ВСУ не учли дерзость действий ВС России в операции «Поток»

По его словам, ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, осталось отбить у ВСУ менее 60 квадратных километров. Кроме того, российская армия контролирует 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Также начальник генштаба отчитался о том, что российские войска продвигаются в Днепропетровской области, взяты под контроль семи населенных пунктов.

Ранее Герасимов заявил, что операция по проходу военных России по трубе к Судже стала неожиданной для Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
