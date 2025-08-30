Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР
Российские военные освободили 79% территории ДНР, заявил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.
По его словам, ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР, осталось отбить у ВСУ менее 60 квадратных километров. Кроме того, российская армия контролирует 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
Также начальник генштаба отчитался о том, что российские войска продвигаются в Днепропетровской области, взяты под контроль семи населенных пунктов.
Ранее Герасимов заявил, что операция по проходу военных России по трубе к Судже стала неожиданной для Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ нанесла удары по 76 объектам ВПК Украины
- Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании
- Герасимов: ВС РФ освободили 79% территории ДНР
- Причал обрушился в Алуште в Крыму
- В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
- Газманов рад, что его песни включили в школьную программу
- Участок дороги М-3 «Украина» от Бекасово до Малоярославца станет платным
- Генерал Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от топов завода «Телта»
- Дизайнер Гуляев: ИИ будет востребован в модной индустрии
- Режиссер фильма о Знамени Победы раскрыл причины использования ИИ в ленте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru