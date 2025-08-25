Отвечая на вопрос о своем отношении к русским актерским школам, Аллен назвал русского драматурга Антона Чехова Богом.

«Чехов для всех нас — это Бог. Будь ты в театре, будь ты — писатель, ты все равно знаешь, что Чехов — это Чехов, он один из абсолютных великолепных творцов. Все знают Чехова. Кроме того, у нас все знают советского кинорежиссера Всеволода Пудовкина», — отметил режиссер.

Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.

Ранее Аллен признался, что на его поколение кинематографистов большое влияние оказали фильмы Федерико Феллини, Витторио Де Сики, Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара.

