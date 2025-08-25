Вуди Аллен готов работать с российскими студентами
Вуди Аллен дал советы тем, кто хочет стать режиссерами, а также назвал Антона Чехова Богом.
Четырехкратный обладатель премии «Оскар», режиссер Вуди Аллен заявил, что открыт к сотрудничеству с российскими студентами.
«Если у русских студентов есть достойные и правильные требования, и они хотят сделать короткометражный фильм или студенческий проект из чего-то, что я написал, то я не буду против. Я открыт к подобному сотрудничеству и часто его практикую», — приводит слова режиссера спецкор НСН.
Выступая на Московской международной неделе кино, Аллен также дал советы людям, которые хотят стать режиссерами. По его словам, в режиссуру приходят из совершенно разных сфер, таких как маркетинг, писательство и многое другое.
«Для режиссера важно быть чувствующим человеком. Нужны обладать большой насмотренностью, нужно любить фильмы даже спустя многие годы. Когда режиссер чувствует, он не превращает кино в рутину. Я всегда смотрел фильмы, пересмотрел их огромное количество. Я всегда их любил и чувствовал», — сказал Аллен.
Отвечая на вопрос о своем отношении к русским актерским школам, Аллен назвал русского драматурга Антона Чехова Богом.
«Чехов для всех нас — это Бог. Будь ты в театре, будь ты — писатель, ты все равно знаешь, что Чехов — это Чехов, он один из абсолютных великолепных творцов. Все знают Чехова. Кроме того, у нас все знают советского кинорежиссера Всеволода Пудовкина», — отметил режиссер.
Московская международная неделя кино проходит 24–25 августа на площадке кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Аллен рассказал о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила.
Ранее Аллен признался, что на его поколение кинематографистов большое влияние оказали фильмы Федерико Феллини, Витторио Де Сики, Франсуа Трюффо и Жан-Люка Годара.
