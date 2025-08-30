Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании
Совместно с ФСБ России в июле - августе была нанесена серия ударов по ключевым производствам, задействованным в создании комплекса «Сапсан», отметил начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.
По его словам, с начала марта российские военные освободили свыше 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
Он также отчитался о создании зоны безопасности в Курской области. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
Российские военные продолжают наступление практически по всей линии фронта, военная операция будет продолжена, подчеркнул Герасимов. Он также отметил, что на сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
